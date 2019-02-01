Блинкова и Ван Яфань вышли в финал парного турнира в Хуахине

Теннис 01 февраля 2019 16:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Россиянка Анна Блинкова и китаянка Ван Яфань вышли в финал турнира в Хуахине в парном разряде.

В полуфинале российско-китайский дуэт обыграл теннисисток из Китая Пэн Шуай и Ян Чжаосюань со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

В активе Блинковой и Ван Яфань три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Хуахине Блинкова и Ван Яфань сыграют победительницами матча Хань Синьюнь (Китай)/Дария Юрак (Хорватия) — Ирина Бегу (Румыния)/Моника Никулеску (Румыния).