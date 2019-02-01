Блинкова и Ван Яфань вышли в финал парного турнира в Хуахине - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис01 февраля 2019 16:57Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Блинкова и Ван Яфань вышли в финал парного турнира в Хуахине

Россиянка Анна Блинкова и китаянка Ван Яфань вышли в финал турнира в Хуахине в парном разряде.

В полуфинале российско-китайский дуэт обыграл теннисисток из Китая Пэн Шуай и Ян Чжаосюань со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

В активе Блинковой и Ван Яфань три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Хуахине Блинкова и Ван Яфань сыграют победительницами матча Хань Синьюнь (Китай)/Дария Юрак (Хорватия) — Ирина Бегу (Румыния)/Моника Никулеску (Румыния).

#блинкова анна#яфань ван#шуай пэн#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта