Петра Квитова: Люблю турнир в Санкт-Петербурге, поражение никак не повлияет на мое решение вернуться

Теннис 01 февраля 2019 17:47 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировал для себя итоги турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В четвертьфинале турнира вторая ракетка мира из Чехии проиграла хорватке Донне Векич.

«Разница во времени, в климате… Я старалась хорошо играть, неплохо начинала сеты, но потом все-таки ощущалась усталость, соперница начинала здорово играть. Я чувствовал себя медленной на корте, часто допускала простые ошибки, плохо подавала, особенно с первой…

Ничто не помешает мне вернуться. Я не знала, что консул был здесь — здорово, но, к сожалению, я не смогла его порадовать. Люблю этот турнир, поражение никак не повлияет на мое решение вернуться», - цитирует Квитову «Матч ТВ».