Павлюченкова проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 01 февраля 2019 18:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выбыла из борьбы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

В четвертьфинале Павлюченкова проиграла бельгийской теннисистке Кики Бертенс со счетом 2:6, 6:3, 0:6. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

За это время россиянка совершила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех. Бертенс пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейков из 13.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Бертенс сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.