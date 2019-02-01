Павлюченкова проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис01 февраля 2019 18:18Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Павлюченкова проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выбыла из борьбы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

В четвертьфинале Павлюченкова проиграла бельгийской теннисистке Кики Бертенс со счетом 2:6, 6:3, 0:6. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

За это время россиянка совершила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех. Бертенс пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейков из 13.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Бертенс сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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