Калинская и Кузьмова вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде

Теннис 01 февраля 2019 22:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Призовой фонд соревнований превышает 755 тысяч долларов.

Россиянка Анна Калинская и теннисистка из Словакии Виктория Кузьмова вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Сегодня, 1 февраля, спортсменки нанесли поражение бельгийскому дуэту Кирстен Флипкенс/Элисон ван Эйтванк.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 10:7, а ее продолжительность составила 1 час 21 минуту.

Таким образом, Калинская и Кузьмова сыграют в финале с победительницами противостояния Маргарита Гаспарян/Екатерина Макарова (обе – Россия) – Лара Арруабаррена/Александра Панова (Испания/Россия).