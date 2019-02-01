Калинская и Кузьмова вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде - Советский спорт
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Теннис01 февраля 2019 22:56Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Калинская и Кузьмова вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде

Призовой фонд соревнований превышает 755 тысяч долларов.

Россиянка Анна Калинская и теннисистка из Словакии Виктория Кузьмова вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Сегодня, 1 февраля, спортсменки нанесли поражение бельгийскому дуэту Кирстен Флипкенс/Элисон ван Эйтванк.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 10:7, а ее продолжительность составила 1 час 21 минуту.

Таким образом, Калинская и Кузьмова сыграют в финале с победительницами противостояния Маргарита Гаспарян/Екатерина Макарова (обе – Россия) – Лара Арруабаррена/Александра Панова (Испания/Россия).

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