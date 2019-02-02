Дарья Касаткина – после матча против Звонаревы: Это чудо, что я смогла выйти на корт - Советский спорт
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Теннис02 февраля 2019 00:03Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Дарья Касаткина – после матча против Звонаревы: Это чудо, что я смогла выйти на корт

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Россиянка Дарья Касаткина пообщалась с журналистами после поражения от соотечественницы Веры Звонаревой в четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

«Сегодня чувствую себя лучше, чем вчера. Подцепила какой-то вирус. Вчера весь день оставалась в кровати. На самом деле, это чудо, что я сегодня смогла выйти на корт и показать, я считаю, неплохой теннис.

Вера играла очень хорошо. Она как будто стена. Ей трудно забить, особенно на таком покрытии. Мне самой нравится здесь играть, потому что на таком покрытии соперникам трудно мне забить. А Вера – тоже такая «стенка», вырвать у нее очко очень сложно. И сегодня она действительно показала хороший теннис.

То, что я не была готова к матчу на 100%, сказалось на результате – это правда. Но это не отменяет того факта, что Вера провела действительно очень хороший матч и заслужила победу сегодня», – приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира.

#касаткина дарья#звонарева вера#st. petersburg ladies trophy-2019
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