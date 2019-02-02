Векич и Бертенс сыграют в финале St. Petersburg Ladies Trophy

Теннис 02 февраля 2019 17:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Абушкин Руслан

Стали известны финалистки теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

Бельгийка Кики Бертенс за 1 час 41 минуту переиграла белоруску Арину Соболенко – 7:6 (7:5), 6:2 .

Бертенс девять раз подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из 11 и допустила шесть двойных ошибок. Соболенко выполнила два эйса, реализовала два брейка из пяти и совершила четыре двойные ошибки.

В другом полуфинале хорватка Донна Векич на 1 час 11 минут победила россиянку Веру Звонареву – 6:2, 6:2.

В активе Векич два эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Также она допустила две двойные ошибки, у россиянки – три.

Финал турнира с призовым фондом 757 900 долларов пройдет в воскресенье.