Вера Звонарева: Отдала преимущество Векич, и она этим воспользовалась - Советский спорт
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Теннис02 февраля 2019 18:43Источник: «Р-Спорт»

Вера Звонарева: Отдала преимущество Векич, и она этим воспользовалась

Российская теннисистка Вера Звонарева – о поражении от хорватки Донны Векич (2:6, 2:6) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.

– У нас получился достаточно напряженный матч, физически непростой. Я сделала все что могла. Сделала выводы и надеюсь, что при следующей встрече с Векич подойду более готовой.

У любого теннисиста к концу турнира накапливается усталость, но ничего страшного в этом нет. Я была готова к полуфиналу.

Этот турнир можно записать мне в актив. Я одержала три победы над очень хорошими теннисистками, провела три игры на хорошем уровне. Да и сегодня показывала неплохой теннис, просто отдала преимущество Векич, и она этим воспользовалась, – приводит слова Звонаревой «Р-Спорт».

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