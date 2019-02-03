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Теннис03 февраля 2019 17:32Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Екатерина Макарова: Мне с Гаспарян было очень легко на корте

Российские теннисистки выиграли парный турнир в Санкт-Петербурге.

Российская теннисистка Екатерина Макарова высказалась о том, продолжит ли играть в паре с Маргаритой Гаспарян, с которой она выиграла турнир WTA St. Petersburg Ladies' Trophy в Санкт-Петербурге.

– Я особо не планировала играть пару, потом после Австралии нескольким девочкам написала, они не собирались играть здесь, – приводит слова Макаровой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Потом я получила сообщение от Риты и подумала, что у нас может хорошо получиться – согласилась, теперь мы тут сидим.

– Сохраните ли эту пару?
– Насчет будущего затрудняюсь ответить, потому что в Дубае я буду играть с чешкой, по поводу Индиан-Уэллса и Майами – пока ни с кем не договаривалась. Рита – очень хорошая девчонка, позитивная, мне с ней было очень легко на корте, какие-то мои указания она всегда очень хорошо выполняла. Мы можем действительно хорошо играть вместе.

Напомним, в финале Гаспарян и Макарова нанесли поражение Анне Калинской и Виктории Кужмовой (7:5,7:5).

Макарова – олимпийская чемпионка в парном разряде вместе с Еленой Весниной.

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