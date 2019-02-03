Маргарита Гаспарян: В этом сезоне планирую больше турниров проводить в паре

Теннис 03 февраля 2019 18:27 Источник: «Р-Спорт»

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, выигравшая парный турнира в Санкт-Петербурге с Екатериной Макаровой, заявила, что планирует в этом сезоне больше турниров проводить в паре.

– Люблю играть пару, но в прошлом году была сфокусирована на одиночном разряде. В этом сезоне планирую больше турниров проводить в паре и набираться опыта.

У нас с Катей все матчи по сетке были непростыми. Правда после первого круга мы вошли в игру, стали лучше понимать друг друга, и все пошло по накатанной, – приводит слова Гаспарян «Р-Спорт».

Напомним, в финале турнира в Петербурге Гаспарян и Макарова нанесли поражение (7:5, 7:5) российско-словацкой паре Анна Калинская / Виктория Кужмова.