Бертенс обыграла Векич в финале турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 03 февраля 2019 18:41 Источник: «Советский спорт»

Голландская теннисистка Кики Бертенс в финале турнира в Санкт-Петербурге обыграла представительницу Хорватии Донну Векич – 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась один час 45 минут, за это время восьмая ракетка мира восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

А у Векич (30-я ракетка мира) два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованых брейка из четырех.

За победу в финале соревнований St.Petersburg Ladies Trophy Бертенс получит 470 очков рейтинга и 141 500 долларов призовых.