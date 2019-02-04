Кики Бертенс: Приехала в Петербург, чтобы выиграть первый матч, а в итоге завоевала трофей

Теннис 04 февраля 2019 01:35 Источник: Gotennis.ru

Голландская теннисистка Кики Бертенс – о победе на турнире в Санкт-Петербурге.

– Говоря о своих впечатлениях, могу сказать, что они потрясающие. Я сюда приехала, чтобы, наконец-то, выиграть свой первый матч на турнире в Санкт-Петербурге. А в итоге сыграла отличный турнир и завоевала главный трофей.

– Насколько тяжел для вас этот кубок в прямом и переносном смысле?

– Это была тяжелая неделя. Было непросто, это был вызов для меня. Я провела здесь отличную неделю.

Начало матча в финале выдался для меня непросто. Но я рада, что смогла все изменить и повернуть ход матча вспять. И рада, что я смогла так рано в сезоне в 2019 смогла завоевать свой первый титул, – приводит слова Бертенс Gotennis.Ru.

Напомним, в финале турнира голландка обыграла хорватку Дону Векич – 7:6 (7:2), 6:4.