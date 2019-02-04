Рублев покинул первую сотню рейтинга ATP

Российский теннисист опустился на 101-е место.
Российский теннисист Андрей Рублев опустился на 101-е место в обновленном рейтинге ATP.
Из-за матчей Кубка Дэвиса изменений в топ-50 не произошло. Серб Новак Джокович по-прежнему уверенно лидирует, первая ракетка России Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев – 16-е.
Рейтинг ATP
Положение на 4 февраля 2019 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 10955 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 8320
3. (3) Александр Зверев (Германия) – 6475
4. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5060
5. (5) Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845
6. (6) Роджер Федерер (Швейцария) – 4600
7. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 4100
8. (8) Доминик Тим (Австрия) – 3960
9. (9) Джон Изнер (США) – 3155
10. (10) Марин Чилич (Хорватия) – 3140
11. (11) Карен Хачанов (Россия) – 2880
12. (12) Стефанос Циципас (Греция) – 2805
13. (13) Борна Чорич (Хорватия) – 2605
14. (14) Милош Раонич (Канада) – 2250
15. (15) Фабио Фоньини (Италия) – 2225
16. (16) Даниил Медведев (Россия) – 2000
17. (17) Люка Пуй (Франция) – 1955
18. (18) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1955
19. (19) Марко Чеккинато (Италия) – 1870
20. (20) Диего Шварцман (Аргентина) – 1835…
96. (96) Евгений Донской (Россия) – 599…
101. (100) Андрей Рублев (Россия) – 575