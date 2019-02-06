Российские теннисистки победили команду Польши в матче Кубка Федерации

Теннис 06 февраля 2019 21:19 Источник: «Советский спорт»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла польку Магду Линетт и принесла команде второе очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с Польшей.

Встреча продолжалась полтора часа и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнтов из 11.

Ранее Наталья Вихлянцева в двух сетах разгромила польку Игу Свентек (6:0, 6:2). Таким образом, счет в матче Россия – Польша стал 2-0.

Следующими на корт в парной встрече выйдут Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина, которые встретятся с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской. Отметим, что результат парной встречи не повлияет на итоговый исход матча.

Добавим, что в своем следующем матче подгруппы сборная России сыграет с командой Дании.