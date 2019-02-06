Российские теннисистки уступили в парной встрече сборной Польши в Кубке Федерации - Советский спорт
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Теннис06 февраля 2019 23:47Источник: «Советский спорт»

Российские теннисистки уступили в парной встрече сборной Польши в Кубке Федерации

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина уступили полькам Алисии Росольской и Иге Свентек в третьей игре матча Кубка Федераций.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу польской пары. Россиянки трижды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из семи.

Таким образом, итоговый счет матча – 2:1 в пользу российской команды.

Добавим, что в своем следующем матче подгруппы сборная России сыграет с командой Дании.

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