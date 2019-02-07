Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Теннис 07 февраля 2019 19:23 Источник: «Советский спорт»

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над голландцем Робином Хасе и пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Софии.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

На счету Медведева восемь эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Голандец отметился двумя подачами навылет, тремя двойными ошибками, а также реализовал два брейк-пойнта из трех.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Медведев сыграет со словаком Мартином Клижаном.