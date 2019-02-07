Вихлянцева обыграла Таусон на Кубке Федерации - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис07 февраля 2019 20:01Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Вихлянцева обыграла Таусон на Кубке Федерации

В следующем матче сыграет Дарья Касаткина, которая проведет встречу против Карен Баритзы.

Наталья Вихлянцева одержала победу над Кларой Таусон в матче сборных России и Дании на Кубке Федерации.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 29 минут.

За все время игры уроженка Волгограда 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. У ее соперницы 3 эйса, 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Таким образом, сборная России вышла вперед в противостоянии с командой Дании.

Ранее россиянки со счетом 2:1 переиграли команду Польши.

#Кубок Федерации#вихлянцева наталья#женская сборная россии по теннису#женская сборная дании по теннису#таусон клара
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта