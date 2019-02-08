Роджер Федерер: Для меня в 37 лет рейтинг не является приоритетом

Теннис 08 февраля 2019 19:02 Источник: SBS News Автор: Сметанникова Дарья

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что главной целью для него является победа на турнире «Большого шлема».

«Для меня в 37 лет рейтинг более не является приоритетом. Главное для меня сейчас это быть в добром здравии, знать, что я могу выигрывать турниры и побеждать таких теннисистов, как Джокович и Надаль. Еще я хочу получать от этого удовольствие.

Даже если мой рейтинг понизится, это не станет проблемой для меня. Пока же я говорю, что могу выиграть турнир «Большого шлема», как и два года назад. Тогда я, напомню, был 17-м теннисистом в мире. Так и сейчас — я предпочитаю быть на 17-м в рейтинге и выиграть мэйджор, чем быть третьим, и не выиграть ничего», - приводит слова Федерера SBS.

На данный момент Федерер занимает в рейтинге ATP пятое место.