Бердых вышел в полуфинал турнира в Монпелье, обыграв Краиновича

Теннис 08 февраля 2019 19:03 Источник: «Советский спорт»

Чешский теннисист Томаш Бердых в четвертьфинале турнира в Монпелье (Франция) обыграл серба Филипа Краиновича со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 7:5.

Встреча продолжалась два часа 44 минуты, за это время чех (79-я ракетка мира) 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

А у Краиновича (72) 12 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейка из четырех.

Таким образом, Бердых вышел в полуфинал турнира, где ему будет противостоять победитель пары Пьер-Юг Эрбер (44, Франция) – Денис Шаповалов (25, Канада).