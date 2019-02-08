Медведев вышел в полуфинал турнира в Софии, обыграв Клижана

Теннис 08 февраля 2019 20:32 Источник: «Советский спорт»

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Софии (Болгария) обыграл представителя Словакии Мартина Клижана со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась один час десять минут, за это время россиянин (16-я ракетка мира) девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 14, а у Клижана (38) три эйса и пять двойных ошибок.

Таким образом, Медведев вышел в полуфинал турнира, где ему будет противостоять победитель матча Гаэль Монфис (Франция, 33) – Стефанос Циципас (Греция, 12).