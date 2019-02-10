Гарсия обыграла Мертенс и обеспечила Франции выход в полуфинал Кубка Федерации - Советский спорт
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Теннис10 февраля 2019 17:54Автор: Липкин Антон

Гарсия обыграла Мертенс и обеспечила Франции выход в полуфинал Кубка Федерации

В полуфинале Франция сыграет с победителем матча Чехия – Румыния.

19-я ракетка мира Каролин Гарсия обыграла Элизу Мертенс (6:2, 6:3) и принесла Франции третье очко в матче с Бельгией в ¼ финала Мировой группы Кубка Федерации в Льеже.

Накануне Гарсия была сильнее Элисон ван Эйтванк, а Ализе Корне нанесла поражение Мертенс.

Таким образом, Франции хватило трех матчей для выхода в полуфинал, где ее соперником станет победитель матча Чехия – Румыния, в котором после первого дня счет равный (1-1).

Льеж (Бельгия)
Кубок Федерации
Мировая группа
¼ финала

Бельгия – Франция – 0-3
Элисон ван Эйтванк – Каролин Гарсия – 6:7 (2:7), 6:4, 2:6
Элиза Мертенс – Ализе Корне – 6:7 (6:8), 2:6
Элиза Мертенс – Каролин Гарсия – 2:6, 3:6

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