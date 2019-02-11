Лондеро выиграл турнир в Кордобе

Теннис 11 февраля 2019 07:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Аргентинский теннисист Хуан-Игнасио Лондеро, получивший уайлд-кард от организаторов турнира в Кордобе (Аргентина), в финале одолел соотечественника Гидо Пелью.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

Хуан-Игнасио 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

25-летний Лондеро впервые в карьере выиграл турнир ATP в одиночном разряде. Он стартовал на турнире, занимая 112-ю строчку в рейтинге ATP.