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Теннис11 февраля 2019 07:55Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Лондеро выиграл турнир в Кордобе

Аргентинский теннисист Хуан-Игнасио Лондеро, получивший уайлд-кард от организаторов турнира в Кордобе (Аргентина), в финале одолел соотечественника Гидо Пелью.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

Хуан-Игнасио 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

25-летний Лондеро впервые в карьере выиграл турнир ATP в одиночном разряде. Он стартовал на турнире, занимая 112-ю строчку в рейтинге ATP.

#пелья гидо#лондеро хуан-игнасио#atp
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