Вавринка обыграл Раонича во втором круге турнира в Роттердаме

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка во втором круге турнира в Роттердаме (Голландия) обыграл канадца Милоша Раонича – 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась один час 40 минут, за это время швейцарец (68-я ракетка мира) восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух, а у Раонича (14) 15 эйсов, три двойные ошибки.

Таким образом, Вавринка вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Томаш Бердых (Чехия, 59) – Денис Шаповалов (Канада, 25).