Шаповалов обыграл Бердыха и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме - Советский спорт
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14 февраля 01:29Теннис

Шаповалов обыграл Бердыха и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге турнира в Роттердаме (Голландия) обыграл чеха Томаша Бердыха со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась один час 18 минут, за это время канадец (25-я ракетка мира) восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти, а у Бердыха два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк.

Таким образом, Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять швейцарец Станислас Вавринка (68).

источник: «Советский спорт»
atpшаповалов денисбердых томаш
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