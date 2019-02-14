Шаповалов обыграл Бердыха и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге турнира в Роттердаме (Голландия) обыграл чеха Томаша Бердыха со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась один час 18 минут, за это время канадец (25-я ракетка мира) восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти, а у Бердыха два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк.

Таким образом, Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять швейцарец Станислас Вавринка (68).