Санкт-Петербург может выкупить все права на проведение St. Petersburg Ladies Trophy - Советский спорт
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Теннис15 февраля 2019 13:11Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Санкт-Петербург может выкупить все права на проведение St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург проводит женский теннисный турнир с 2016 года.

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что Санкт-Петербург может полностью выкупить права на проведение соревнований. Текущий контракт рассчитан еще на два года.

«У нас есть разные варианты, помимо продления контракта есть вариант с выкупом прав. Так что мы еще рассмотрим варианты. Но то, что теннисный турнир и дальше будет проводиться в Петербурге, — это безусловно. У нас еще два года контракта, но это не предел», - цитирует Медведева ТАСС.

В 2018 году St. Petersburg Ladies Trophy был признан игроками и WTA лучшим турниром в своей категории. В этом сезоне победительницей турнира стала голландца Кики Бертенс.

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