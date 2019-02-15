Шаповалов проиграл Вавринке в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Теннис 15 февраля 2019 23:39 Источник: «Советский спорт»

Канадский теннисист Денис Шаповалов в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Голландия) проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке – 4:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась один час 30 минут, за это время швейцарец (68-я ракетка мира) трижды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

А у Шаповалова (25) три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейка из двух.

Таким образом, Вавринка вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния Кэй Нисикория (Япония, 7) – Мартон Фучович (Венгрия, 38).