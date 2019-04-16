Томми Робредо: Те, кто делает ставки, обещали сломать мне ноги

Бывшая пятая ракетка мира Томми Робредо рассказал о том, что получал угрозы от фанатов, делающих ставки в букмекерских конторах, сообщает «Газета.Ru».
36-летний испанец предложил ввести запрет на ставки на теннисные матчи.
«99,9 процента из нас, теннисистов, не одобряют ставки, – сказал Робредо в интервью La Vanguardia. – Я не говорю 100 процентов, потому что кого-то на них поймали.
После каждого поражения я получаю сообщения с оскорблениями меня, моей семьи. Хватает и угроз, мне обещали сломать ноги. Думаю, будет лучше, если ставки на теннис постараются отменить».
Отметим, что сейчас Робредо занимает 225-е место в мировом рейтинге.
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