Томми Робредо: Те, кто делает ставки, обещали сломать мне ноги Испанец предлагает запретить ставки на теннис.

Бывшая пятая ракетка мира Томми Робредо рассказал о том, что получал угрозы от фанатов, делающих ставки в букмекерских конторах, сообщает «Газета.Ru».

36-летний испанец предложил ввести запрет на ставки на теннисные матчи.

«99,9 процента из нас, теннисистов, не одобряют ставки, – сказал Робредо в интервью La Vanguardia. – Я не говорю 100 процентов, потому что кого-то на них поймали.

После каждого поражения я получаю сообщения с оскорблениями меня, моей семьи. Хватает и угроз, мне обещали сломать ноги. Думаю, будет лучше, если ставки на теннис постараются отменить».

Отметим, что сейчас Робредо занимает 225-е место в мировом рейтинге.