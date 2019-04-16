Чилич проиграл Пелье во втором круге турнира в Монте-Карло

Марин Чилич во втором круге проиграл аргентинцу Гидо Пелье со счетом 3:6, 7:5, 1:6. Матч продолжался 2 часа 18 минут.
На счету хорвата четыре эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. У Пельи пять подач навылет, две двойные ошибки и восемь брейков из 13.
В третьем круге турнира в Монте-Карло Пелья сыграет с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) – Марко Чеккинато (Италия).
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