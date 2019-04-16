Хачанов проиграл Сонего во втором круге турнира в Монте-Карло - Советский спорт
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16 апреля 2019 17:54ТеннисСметанникова Дарья

Хачанов проиграл Сонего во втором круге турнира в Монте-Карло

Российский теннисист покинул розыгрыш турнира в Монте-Карло.

Карен Хачанов в первом круге проиграл итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Матч продолжался 1 час 54 минуты.

За это время россиянин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми. Сонего совершил пять эйсов и реализовал два брейка из трех.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Сонего сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

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