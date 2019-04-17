Александр Зверев: Я действительно не чувствую, что имею отношение к России

«В детстве я смотрел на то, как папа играет с братом, наблюдал за мамой в теннисных клубах. Меня всегда можно было найти или дома, или на корте. Я действительно влюбился в этот спорт. Очевидно, что если ты видишь, как твой брат что-то делает, сразу хочешь подражать ему. Так началась моя карьера, и я счастлив, что пошел по этому пути.
Мой отец играл в Кубке Дэвиса очень давно, еще в 80-х, а мама в это же время выступала за сборную. Но в 1991 году родители переехали в Германию. Я родился и вырос в этой стране, и действительно не чувствую, что имею отношение к России. Конечно, мои родители оттуда, но я ощущаю себя стопроцентным немцем», — цитирует Зверева Tennis World USA.
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго. Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Хоккеист избил женщину прямо на дороге… Кто такой Обухов?Бывший хоккеист «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина вновь под следствием. Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA. Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает. Сергей Юран: Жду финал «Аякс» - «Барселона»Известный в прошлом форвард сборной России поделился впечатлениями от вторничных ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов. Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионовЛионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. «Аяксом» весь мир восхищается, а над «Спартаком» смеетсяРецепт успеха красно-белых из Амстердама. Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. Взлетят ли «ястребы»? Чем удивит Боб Хартли армейцев в БалашихеВ среду в подмосковной Балашихе состоится третий матч финала. Пока ЦСКА впереди 2-0. Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА. 7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков. А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта? На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел КиевБывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Алексей Махно: Уйти так – не в стиле МакгрегораИзвестный российский легковес не исключает, что ирландец Конор Макгрегор может возобновить карьеру ради большого боя. Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финнаВроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Последний титул, который Россия еще не выигрывала. Сможем ли в Фукуоке?В четверг в Японии стартует командный чемпионат мира. Это единственный крупный международный турнир, на котором наши фигуристы до сих пор не побеждали никогда. «Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в судеПосле сегодняшних показаний потерпевшего шансы Кокорина и Мамаева отделаться символическим наказанием уменьшаются «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.