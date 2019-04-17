Александр Зверев: Я действительно не чувствую, что имею отношение к России Третья ракетка мира немец с русскими корнями Александр Зверев признался, что у него нет особенных эмоций, связанных с Россией.

«В детстве я смотрел на то, как папа играет с братом, наблюдал за мамой в теннисных клубах. Меня всегда можно было найти или дома, или на корте. Я действительно влюбился в этот спорт. Очевидно, что если ты видишь, как твой брат что-то делает, сразу хочешь подражать ему. Так началась моя карьера, и я счастлив, что пошел по этому пути.

Мой отец играл в Кубке Дэвиса очень давно, еще в 80-х, а мама в это же время выступала за сборную. Но в 1991 году родители переехали в Германию. Я родился и вырос в этой стране, и действительно не чувствую, что имею отношение к России. Конечно, мои родители оттуда, но я ощущаю себя стопроцентным немцем», — цитирует Зверева Tennis World USA.