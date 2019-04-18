Шарапова и Свитолина пропустят турнир в Штутгарте - Советский спорт
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18 апреля 2019 19:55Теннис

Шарапова и Свитолина пропустят турнир в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.

Россиянка пропустит соревнования в Германии так как не успела восстановиться после травмы плеча.

Также в Штутгарте из-за травмы колена не примет участия украинская спортсменка Элина Свитолина.

Кроме этого турнир пропустят Слоун Стивенс, Даниэль Коллинс (обе - США) и Доминика Цибулкова (Словакия).

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