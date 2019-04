Шарапова и Свитолина пропустят турнир в Штутгарте

Россиянка пропустит соревнования в Германии так как не успела восстановиться после травмы плеча.

Также в Штутгарте из-за травмы колена не примет участия украинская спортсменка Элина Свитолина.

Кроме этого турнир пропустят Слоун Стивенс, Даниэль Коллинс (обе - США) и Доминика Цибулкова (Словакия).

A lot of withdrawals from Stuttgart – some surprising, some less.

Maria Sharapova is out.

Elina Svitolina is out (knee issues).

Sloane Stephens (Fed Cup), Danielle Collins, Dominika Cibulkova also out.

Victoria Azarenka is next into the draw.