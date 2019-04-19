Новак Джокович: Медведев заслуживает того, чтобы быть там, где он сейчас Серб Новак Джокович прокомментировал поражение Даниилу Медведеву в четвертьфинальном матче турнира в Монте-Карло (3:6, 6:4, 2:6).

- У Медведева очень сильный удар слева, и он не допускает много ошибок при таком ударе. Он выполняет удар на низкой высоте в глубину корта. В такой ветреный день, как сегодня, условия меняются в каждом гейме.

Он значительно улучшил свое передвижение по корту с прошлого года. Он определенно заслуживает того, чтобы быть там, где он сейчас, - цитирует Джоковича «РИА Новости» со ссылкой на сайт ATP.

Добавим, что в полуфинале турнира Медведев встретится с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем