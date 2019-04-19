Даниил Медведев: Победа над первой ракеткой мира - это действительно нечто Российский теннисист Даниил Медведев – о победе над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

- Очень доволен. Это лучшая победа в моей карьере - не столько по уровню игры, сколько по результату: первый полуфинал «Мастерса», победа над первой ракеткой мира - это действительно нечто.

После такого матча трудно восстановиться, но турнир еще не закончен. Я заново настроюсь и подготовлю себя, чтобы использовать свои возможности, - приводит слова Медведева «РИА Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Добавим, что в полуфинале турнира Медведев встретится с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.