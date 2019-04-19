Надаль вышел в финал турнира в Монте-Карло, обыграв Пелью

Испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале обыграл аргентинцу Гиду Пелью со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Матч продолжался 2 часа 22 минуты.
На счету испанца четыре эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 13. У Пельи одна подача навылет, четыре ошибки на подаче и пять брейков из 13.
В полуфинале турнира в Монте-Карло Надаль сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) – Фабио Фоньини (Италия).
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