Дарья Касаткина: Я в поиске тренера

Дарья Касаткина рассказала о том, что она взяла паузу после расставания в феврале с тренером Филиппом Дехасом.
«Сейчас, перед матчем Кубка Федерации я поехала в Барселону в академию Карлоса Мартинеса, готовилась там полторы недели, какое-то время с ним, какое-то с его помощником. Пока нет определенности с тренером. Я в поиске. Не в активном, но в поиске», - цитирует Касаткину Федерация тенниса России.
С 20 по 21 апреля в Москве на грунтовом покрытии пройдет матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между Россией и Италией.
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