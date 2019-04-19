Дарья Касаткина: Я в поиске тренера - Советский спорт
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19 апреля 2019 19:47ТеннисСметанникова Дарья

Дарья Касаткина: Я в поиске тренера

Российская теннисистка сообщила, что находится в поиске тренера.

Дарья Касаткина рассказала о том, что она взяла паузу после расставания в феврале с тренером Филиппом Дехасом.

«Сейчас, перед матчем Кубка Федерации я поехала в Барселону в академию Карлоса Мартинеса, готовилась там полторы недели, какое-то время с ним, какое-то с его помощником. Пока нет определенности с тренером. Я в поиске. Не в активном, но в поиске», - цитирует Касаткину Федерация тенниса России.

С 20 по 21 апреля в Москве на грунтовом покрытии пройдет матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между Россией и Италией.

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