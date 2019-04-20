Медведев проиграл Лайовичу в полуфинале турнира в Монте-Карло (видео) Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Напомним, в четвертьфинале Медведев в трех сетах нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Сегодня он встречался с другим сербом Душаном Лайовичем, занимающим 48-ю строчку в рейтинге ATP. В первой партии Медведев повел со счетом 5:1, однако не смог удержать преимущество и проиграл 10 геймов подряд.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу сербского теннисиста. В финале Лайович, ни разу не побеждавший на турнирах ATP в одиночном разряде, сразится с победителем встречи Рафаэль Надаль - Фабио Фоньини.