Медведев проиграл Лайовичу в полуфинале турнира в Монте-Карло (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2019 16:18ТеннисСпирин Дмитрий

Медведев проиграл Лайовичу в полуфинале турнира в Монте-Карло (видео)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Напомним, в четвертьфинале Медведев в трех сетах нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Сегодня он встречался с другим сербом Душаном Лайовичем, занимающим 48-ю строчку в рейтинге ATP. В первой партии Медведев повел со счетом 5:1, однако не смог удержать преимущество и проиграл 10 геймов подряд.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу сербского теннисиста. В финале Лайович, ни разу не побеждавший на турнирах ATP в одиночном разряде, сразится с победителем встречи Рафаэль Надаль - Фабио Фоньини.

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