Медведев проиграл Лайовичу в полуфинале турнира в Монте-Карло (видео)

Напомним, в четвертьфинале Медведев в трех сетах нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Сегодня он встречался с другим сербом Душаном Лайовичем, занимающим 48-ю строчку в рейтинге ATP. В первой партии Медведев повел со счетом 5:1, однако не смог удержать преимущество и проиграл 10 геймов подряд.

Rapid reflexes from @Dutzee 😲 Watch the #RolexMCMasters on @TennisTV 👉 https://t.co/TAyBS4i76U pic.twitter.com/GkDZH9oHiy

Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу сербского теннисиста. В финале Лайович, ни разу не побеждавший на турнирах ATP в одиночном разряде, сразится с победителем встречи Рафаэль Надаль - Фабио Фоньини.

It's a first ATP Tour singles final for @Dutzee! 👏



He defeats Daniil Medvedev 7-5, 6-1. | #RolexMCMasters pic.twitter.com/TZ890sQI55