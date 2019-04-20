Потапова победила Тревизан на Кубке Федерации, россиянки вышли вперед

Анастасия Потапова за час и 44 минуты победила Мартину Тревизан — 2:6, 6:3, 6:1.
20 апреля пройдет матч Анастасия Павлюченкова — Ясмине Паолини.
21 апреля матчи начнутся в 14:00 мск. Сначала пройдут одиночные матчи: Павлюченкова — Тревизан и Потапова — Паолини. Затем состоится парный матч: Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева — Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани.
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