Сборная России обыграла Италию 3-0 и вернулась в Мировую группу II Кубка Федерации - Советский спорт
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21 апреля 2019 15:49ТеннисСпирин Дмитрий

Сборная России обыграла Италию 3-0 и вернулась в Мировую группу II Кубка Федерации

В матче второго игрового дня между сборными России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла Мартину Тревизан со счетом 6:4, 6:3.

27-летняя уроженка Самары принесла российской команде третье очко (3-0) и итоговую победу.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Россиянка трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

Таким образом, женская сборная России вернулась в Мировую группу II.

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