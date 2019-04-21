Сборная России обыграла Италию 3-0 и вернулась в Мировую группу II Кубка Федерации

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

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