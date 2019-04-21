Сборная России обыграла Италию 3-0 и вернулась в Мировую группу II Кубка Федерации

27-летняя уроженка Самары принесла российской команде третье очко (3-0) и итоговую победу.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Россиянка трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.
Таким образом, женская сборная России вернулась в Мировую группу II.
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. «Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»?Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф.
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ. Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ. «Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюМощное дерби в Черкизове: голы, пиротехника, сломанный нос и многое другое. «Вашингтон», ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)!Пятый матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени. Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили. Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову ДзюбеИсполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром». Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. «С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. «Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются проваломТеперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонахПосле открытой тренировки вратарь «Спартака» рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.