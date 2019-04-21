Сборная Австралии обыграла Белоруссию и вышла в финал Кубка Федерации

Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову Дзюбе Исполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром».

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

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