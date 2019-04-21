Фоньини выиграл турнир в Монте-Карло - Советский спорт
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21 апреля 2019 17:27ТеннисСпирин Дмитрий

Фоньини выиграл турнир в Монте-Карло

Итальянец Фабио Фоньини стал победителем турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Напомним, в полуфинале Фоньини одолел 11-кратного победителя этого соревнования Рафаэля Надаля.

Сегодня в финале Фабио в двух сетах нанес поражение сербу Душану Лайовичу - 6:3, 6:4.

Встреча длилась 1 час 37 минут. У итальянца две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. У серба один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

Он выиграл 9-й титул ATP в одиночном разряде за карьеру. Также Фоньини стал первым в истории итальянцем, победившем на турнире серии "Мастерс".

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