Фоньини выиграл турнир в Монте-Карло

Напомним, в полуфинале Фоньини одолел 11-кратного победителя этого соревнования Рафаэля Надаля.
Сегодня в финале Фабио в двух сетах нанес поражение сербу Душану Лайовичу - 6:3, 6:4.
Встреча длилась 1 час 37 минут. У итальянца две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. У серба один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.
Он выиграл 9-й титул ATP в одиночном разряде за карьеру. Также Фоньини стал первым в истории итальянцем, победившем на турнире серии "Мастерс".
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