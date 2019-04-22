Павлюченкова сохранила 23-е место в чемпионской гонке WTA

Обновленная чемпионская гонка претерпела небольшие изменения по сравнению с прошлой неделей.
В первой двадцатке изменений не произошло, также сохранили свои позиции и большинство теннисисток из России, в том числе Анастасия Павлюченкова.
Напомним, на прошлой неделе проходили матчи Fed Cup.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 22 апреля 2019 года
1. (1) Петра Квитова (Чехия) – 2735 очков
2. (2) Наоми Осака (Япония) – 2371
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 2305
4. (4) Эшли Барти (Австралия) – 1855
5. (5) Белинда Бенчич (Швейцария) – 1784
6. (6) Бьянка Андрееску (Канада) – 1757
7. (7) Анжелик Кербер (Германия) – 1455
8. (8) Элина Свитолина (Украина) – 1366
9. (9) Симона Халеп (Румыния) – 1246
10. (10) Кики Бертенс (Голландия) – 1176
11. (11) Даниэль Коллинс (США) – 1037
12. (12) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 965
13. (13) Су-Вэй Се (Тайвань) – 926
14. (14) Арина Соболенко (Белоруссия) – 886
15. (15) Элиза Мертенс (Бельгия) – 833
16. (16) Анетт Контавейт (Эстония) – 791
17. (17) Донна Векич (Хорватия) – 746
18. (18) София Кенин (США) – 740
19. (19) Мэдисон Киз (США) – 730
20. (20) Маркета Вондроушова (Чехия) – 680…
23. (23) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 642…
30. (30) Екатерина Александрова (Россия) – 536…
37. (37) Виталия Дьяченко (Россия) – 443…
41. (41) Вероника Кудерметова (Россия) – 418…
48. (48) Вера Звонарева (Россия) – 375…
56. (55) Мария Шарапова (Россия) – 355…
75. (75) Евгения Родина (Россия) – 275…
78. (78) Наталья Вихлянцева (Россия) – 263…
85. (85) Анна Блинкова (Россия) – 248…
97. (95) Анастасия Потапова (Россия) – 210…
104. (103) Дарья Касаткина (Россия) – 202
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