Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Стамбуле Российская теннисистка сыграет в основной сетке турнира WTA в Стамбуле (Турция).

Вероника Кудерметова в финале квалификации обыграла итальянку Мартину ди Джузеппе со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.

За это время россиянка допустила три ошибки на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

Соперница Кудерметовой в первом круге турнира в Стамбуле определится позднее. В финале квалификации позже сыграет еще одна россиянка Яна Сизикова.