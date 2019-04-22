Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Стамбуле

Вероника Кудерметова в финале квалификации обыграла итальянку Мартину ди Джузеппе со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.
За это время россиянка допустила три ошибки на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.
Соперница Кудерметовой в первом круге турнира в Стамбуле определится позднее. В финале квалификации позже сыграет еще одна россиянка Яна Сизикова.
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