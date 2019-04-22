Гаспарян успешно стартовала на турнире в Стамбуле

24-летняя уроженка Москвы Маргарита Гаспарян выполнила один эйс, 11 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. В личных встречах россиянка восстановила паритет — 1-1.
За выход в четвертьфинал Гаспарян поборется с победительницей противостояния Юлия Глушко (Израиль) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 2).
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