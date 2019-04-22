Гаспарян успешно стартовала на турнире в Стамбуле - Советский спорт
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22 апреля 2019 20:39Теннис

Гаспарян успешно стартовала на турнире в Стамбуле

На соревнованиях в турецком Стамбуле российская теннисистка в трёх сетах одолела шведку Юханну Ларссон со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут.

24-летняя уроженка Москвы Маргарита Гаспарян выполнила один эйс, 11 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. В личных встречах россиянка восстановила паритет — 1-1.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поборется с победительницей противостояния Юлия Глушко (Израиль) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 2).

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