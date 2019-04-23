Кудерметова обыграла Саккари в первом круге турнира в Стамбуле

Встреча продолжалась 1 час 23 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки. На счету 21-летней Кудерметовой шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти, один эйс, а также две двойные ошибки. Ее соперница в этом матче реализовала три из девяти брейк-пойтов и допустила пять двойных ошибок.
Во втором круге Кудерметова встретится с венгеркой Тимеа Бабош.
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