Кудерметова обыграла Саккари в первом круге турнира в Стамбуле - Советский спорт
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23 апреля 2019 19:17Теннис

Кудерметова обыграла Саккари в первом круге турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Марию Саккари из Греции и пробилась во второй круг турнира в Стамбуле (Турция).

Встреча продолжалась 1 час 23 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки. На счету 21-летней Кудерметовой шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти, один эйс, а также две двойные ошибки. Ее соперница в этом матче реализовала три из девяти брейк-пойтов и допустила пять двойных ошибок.

Во втором круге Кудерметова встретится с венгеркой Тимеа Бабош.

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