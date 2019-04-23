Кузнецова вышла во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв Буюкакчай

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу российской спортсменки. На счету Кузнецовой четыре реализованных брейк-пойнта из восьми, а также три двойные ошибки. Ее соперница в этом матче реализовала два из четырех брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки.
Во втором круге Кузнецова встретится с победительницей пары Маркета Вондрусова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия).
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