Кузнецова вышла во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв Буюкакчай - Советский спорт
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23 апреля 2019 19:27Теннис

Кузнецова вышла во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв Буюкакчай

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла Чаглой Буюкакчай из Турции и вышла во второй круг турнира в Стамбуле.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу российской спортсменки. На счету Кузнецовой четыре реализованных брейк-пойнта из восьми, а также три двойные ошибки. Ее соперница в этом матче реализовала два из четырех брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге Кузнецова встретится с победительницей пары Маркета Вондрусова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия).

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