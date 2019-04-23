Родина не смогла выйти во второй круг турнира в Стамбуле Российская теннисистка Евгения Родина проиграла Полин Пармантье из Франции в матче первого круга турнира в Стамбуле (Турция).

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу француженки. Родина в этом матче совершила две двойные ошибки. На счету ее соперницы две подачи на вылет, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, а также две двойные ошибки.

Добавим, что Пармантье во втором раунде турнира сыграет против Елены Рыбаковой из Казахстана.