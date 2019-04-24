Светлана Кузнецова: Мне пришлось нелегко в матче с Буюкаксай - Советский спорт
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24 апреля 2019 08:59ТеннисСметанникова Дарья

Светлана Кузнецова: Мне пришлось нелегко в матче с Буюкаксай

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла Каглой Буюкакчай из Турции и вышла во второй круг турнира в Стамбуле.

Кузнецова подвела итог победы (6:3, 7:6 (7:4)) над местной соперницей.

«Мне пришлось нелегко, так как зрители были на стороне соперницы. Было ощущение, что я сразу играю со всеми этим людьми. Мне больше нравится играть там, где меня любят болельщики. Но это нормально. Это часть карьеры игрока и отличная проверка для разума.

Во втором сете Кагла стала играть лучше, а я потеряла концентрацию в некоторых моментах. Но в целом это была хорошая игра первого круга», - цитирует Кузнецову пресс-служба тура.

Во втором круге Кузнецова встретится с Айлой Томлянович из Австралии.

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