Светлана Кузнецова: Мне пришлось нелегко в матче с Буюкаксай

Кузнецова подвела итог победы (6:3, 7:6 (7:4)) над местной соперницей.
«Мне пришлось нелегко, так как зрители были на стороне соперницы. Было ощущение, что я сразу играю со всеми этим людьми. Мне больше нравится играть там, где меня любят болельщики. Но это нормально. Это часть карьеры игрока и отличная проверка для разума.
Во втором сете Кагла стала играть лучше, а я потеряла концентрацию в некоторых моментах. Но в целом это была хорошая игра первого круга», - цитирует Кузнецову пресс-служба тура.
Во втором круге Кузнецова встретится с Айлой Томлянович из Австралии.
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