Гаспарян обыграла Бузарнеску и вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одолела Михаэлу Бузарнеску из Румынии и вышла в ¼ финала турнира в Стамбуле.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:5, а ее продолжительность составила чуть более двух часов.
Следующий матч Гаспарян может провести против своей соотечественницы – Виктории Кудерметовой. Последней предстоит встреча против Тимеи Бабош из Венгрии.
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