Гаспарян обыграла Бузарнеску и вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле Призовой фонд соревнований составляет 225 тысяч долларов.

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одолела Михаэлу Бузарнеску из Румынии и вышла в ¼ финала турнира в Стамбуле.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:5, а ее продолжительность составила чуть более двух часов.

Следующий матч Гаспарян может провести против своей соотечественницы – Виктории Кудерметовой. Последней предстоит встреча против Тимеи Бабош из Венгрии.