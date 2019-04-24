Хачанов проиграл Пелье на турнире в Барселоне - Советский спорт
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24 апреля 2019 19:30ТеннисГичунцев Артур

Хачанов проиграл Пелье на турнире в Барселоне

Спортсмен из РФ был посеян под 6-м номером.

Россиянин Карен Хачанов уступил аргентинцу Гвидо Пелье в матче второго круга турнира в Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (4:7), а ее продолжительность составила 1 час 47 минут.

Таким образом, в 1/8 финала Пелья сыграет с победителем матча между Пабло Карреньо-Бустой и Бенуа Пэром.

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