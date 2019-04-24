Кудерметова и Воскобоева проиграли в парном разряде турнира в Стамбуле - Советский спорт
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24 апреля 2019 19:58ТеннисГичунцев Артур

Кудерметова и Воскобоева проиграли в парном разряде турнира в Стамбуле

Действующим чемпионом турнира являются Лян Чэнь и Чжан Шуай из Китая.

Россиянка Вероника Кудерметова вместе с Галиной Воскобоевой из Казахстана проиграли чешскому дуэту Маркета Вондроушова / Барбора Стрыцова и не сумели пройти во второй круг турнира в Стамбуле – 3:6, 1:6.

Таким образом, во втором круге Вондроушова и Стрыцова сыграют с Моник Адамчак и Джессикой Мур из Австралии. Их матч состоится завтра, 25 апреля.

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