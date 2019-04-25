Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, обыграв Макдональда - Советский спорт
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25 апреля 2019 13:32ТеннисСметанникова Дарья

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, обыграв Макдональда

Российский теннисист продолжает выступление на турнире серии ATP в Барселоне.

Даниил Медведев в третьем круге обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут.

За это время россиянин два раза подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Его соперник допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейка из пяти.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Медведев сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) – Николас Джарри (Чили).

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